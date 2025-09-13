Haberler

Tekirdağ'da 'Mahallenin Gücü, İyilikler Büyür' Kan Bağışı Kampanyası Devam Ediyor

Tekirdağ'da düzenlenen kan bağışı kampanyasında, Vali Recep Soytürk kan bağışı yapan vatandaşlara teşekkür etti ve ödüller verdi. Soytürk, kan bağışının toplum için önemine dikkat çekti.

Tekirdağ'da "Mahallenin Gücü, İyilikler Büyür" kan bağışı kampanyası devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamlığı ve mahalle muhtarlarının işbirliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında, kaymakamlık önünde kurulan kan bağışı noktasını ziyaret etti.

Kan bağışı yapan vatandaşlara teşekkür eden Soytürk, 45 ünite kan veren bir vatandaşa plaket, 35 ünite kan veren 3 vatandaşa da altın madalya takdim etti.

Vali Soytürk, kan bağışının hem hayat kurtardığını hem de toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini oluşturduğunu ifade ederek, "Sağlık durumu kan vermeye uygun olan vatandaşlarımızı kan bağışlamaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
