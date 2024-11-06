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Tekirdağ'da Lösemili Çocuklar İçin Farkındalık Yürüyüşü

Tekirdağ'da Lösemili Çocuklar İçin Farkındalık Yürüyüşü
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Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Tekirdağ'da lösemili çocukların tedavilerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bir kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe aileler ve gönüllüler katıldı.

Tekirdağ'da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemili çocukların tedavilerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllülerinin desteği ile düzenlenen yürüyüşe tedavi gören lösemili ve iyileşen çocuklar aileleriyle katıldı.

Hükümet Caddesi'nde toplanan aileler, "turuncu" renkli tişörtleri giyerek, ellerinde dövizlerle ve turuncu balonlarla Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

LÖSEV İstanbul Kurumlarla İletişim Sorumlusu Kübra Nur Çiçen, yaptığı konuşmada farkındalık yaratmak amacıyla kortej yürüyüşü organize ettiklerini söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Çiçen, amaçlarının löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

LÖSEV Tekirdağ gönüllüsü Sebahat Tehnovo da yürüyüşe destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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