Tekirdağ'da Lodosun Etkisi Geçti, Deniz Ulaşımı Normale Döndü
Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan lodos sonrası deniz ulaşımı normale döndü. Lodosun hızının saatte 50 kilometreye ulaşması nedeniyle kesintiye uğrayan ulaşıma, 8 şilep ve tanker ile balıkçı tekneleri yeniden katıldı.
Tekirdağ'da 3 gündür süren lodosun etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos, kentte deniz ulaşımını olumsuz etkilemişti.
Lodosun etkisini yitirmesiyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker rotalarına devam etti.
Balıkçılar da denize açıldı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel