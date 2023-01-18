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TEKİRDAĞ'DA LODOS DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ

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TEKİRDAĞ'DA LODOS DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ

MARMARA Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

MARMARA Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Balıkçılar denize açılamazken, gemiler Tekirdağ açıklarında demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısında bulunduğu iller arasındaki Tekirdağ'da, lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 65 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi. Lodos, nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar bugün denize açılamadı. Teknelerini balıkçı barınağına çeken balıkçılar, lodos geçmesini bekledi.

Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Tekirdağ'da lodosun cuma gününe kadar yer yer etkili olacağı belirtildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ Fırtına Güncel Haberler

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