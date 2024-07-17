Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Lise Öğrencileri Hurda Metal ve Atıl Malzemelerden Araç Üretti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel Tekirdağ Meslek Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hurda metal ve atıl malzemeleri kullanarak tek şarjla yaklaşık 100 kilometre gidebilen iki kişilik bir araç üretti. Araç, saatte 50 kilometreye kadar hız yapabiliyor.

Tekirdağ'da lise öğrencileri hurda metal ve atıl malzemelerden tek şarjla yaklaşık 100 kilometre gidebilen iki kişilik araç üretti.

Özel Tekirdağ Meslek Teknik Anadolu Lisesi Makine Tasarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri, okul deposunda atıl haldeki malzemeleri kullanarak araç yapmaya karar verdi.

Öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde iki ay süren çalışma sonucu aracı tamamlayarak hareket ettirmeyi başardı.

Saatte 50 kilometreye kadar hız yapan araç tek şarjla yaklaşık 100 kilometre yol gidebiliyor.

Okul müdürü Osman Horozoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin güzel bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Öğrencilerin yaptıkları çalışmalarla önemli tecrübeler kazandıklarını belirten Horozoğlu, "Bir yerde eski lastik vardı, sıra vardı, makam koltukları vardı. Bunlara iki tane motor ilave ederek arabayı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz birlikte tasarladılar. Şu an yaklaşık 100 kilometre yol alıyor. Makine tasarım teknolojisinde yeni hedeflerimiz dronlar yapmak, yine bu araba konusunu geliştirmek, yük taşıyan forklift şeklindeki arabaları tasarlamak. Hem üretime katkı hem de bu vesileyle de çeşitli yarışmalarda kendimizi göstermek hedefimiz." dedi.

Öğrencilerden Ertürk Ecevit yaptıkları aracın kendileri için çok önemli bir deneyim olduğunu belirtti.

Araca koydukları akülerle hareket gücünü elde ettiğini ifade eden Ecevit, "İçinde birinci vites, geri vites, el freni gibi aksamlar bulunuyor. Ülke olarak küçük bir adım olsa da bizim gibi gençler için büyük bir adım olmuştur." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Tekirdağ Teknoloji Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

Bakmadan Geçme

Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, Ceyhan, Kozan 17-18 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Meram, Ereğli, Akşehir 17-18 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Kıbrıs'ta gezilecek yerler listesi : Kıbrıs seyahatinde nerelere gidilir? Kıbrıs'ın en güzel şehri hangisi? Kıbrıs'ı gezmek için kaç gün gerekli? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Nilüfer, Gemlik, Osmangazi 17-18 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Manavgat, Konyaaltı, Serik 17-18 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler 17-18 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Gölbaşı 17-18 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 18 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 18 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Temmuz günün maçları nereden izlenir? İzmir Selçuk'ta yangın! İzmir'de yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu? Konya'da gezilecek yerler: Konya seyahatinde nerelere gidilir? Konya günübirlik gezilir mi? Mustafa Sarıgül kaset iddiası hakkında ne dedi? (VİDEO) Paylaşılan video hakkında Sarıgül ve avukatlarından açıklama geldi 4 yıllık bölümler neler 2024? 4 yıllık üniversite taban puanları ne? 4 yıllık YKS taban puanları… Safranbolu'da gezilecek yerler listesi! Safranbolu'da nereye gidilir, bir günde gezilir mi? Alper Ulusoy hakemliği bıraktı mı? Alper Ulusoy kimdir? FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy kaç yaşında, nereli?
Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title