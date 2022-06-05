Tekirdağ'da LGS heyecanı sonra erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da LGS heyecanı sonra erdi

İhlas Haber Ajansı - Halil Dağ - Güncel
 - Güncelleme:

Tekirdağ'da LGS heyecanı sonra erdi Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi sınavı tamamlandı.

Tekirdağ'da LGS heyecanı sonra erdi

TEKİRDAĞ - Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi sınavı tamamlandı. Tekirdağ'da binlerce öğrencinin katıldığı sınava giren öğrenciler, sınav sonrası ailelerinin yanlarına giderek heyecanlarını paylaştı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 50. Yıl Ortaokulu'nda LGS sınava giren yüzlerce öğrenci, sınavın tamamlanmasının ardından heyecanlarını paylaşmak için ailelerinin yanına gitti. Bazı öğrencilerin yüzünden sevinç okunurken, bazıları ise sınavdan buruk ayrıldı.

Sınavını tamamlayarak ailesinin yanına gelen Zeynep Berre Tansu, "Sınavım gayet güzel geçti, birazcık zorlayıcı sorularda vardı aralarında ama gayet güzeldi. Diğer LGS öğrencilerine, seneye olan LGS öğrencilerine başarılar diliyorum şimdiden. Genellikle sözelim iyi olduğu için sözele çalıştım sayısalım iyi olmadığı için. Gayet güzeldi. Sosyal Bilimler Lisesine gitmek istiyorum" dedi.

Öğrencilerden Özgür Bayraktar ise, "Sınavım iyi geçti, çok hazırlandım. Matematik ve Fen sınavında zorlandım. Hedefim Anadolu Lisesi" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel

Tekirdağ LGS Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title