Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi

Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi, ekipler olay yerinde
Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı

Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
Bir ilçe alarmda! Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi

Bir ilçe alarmda! Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi
Para piyasaları son yılların en büyük krizini yaşıyor

Tarihi çöküş durdurulamıyor! Trilyon dolarlar eridi

Tekirdağ'da Leylekler 10 Yıldır Karahisarlı Camisi'nde Yuva Yapıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa ilçesindeki Karahisarlı Camisi, her yıl leyleklerin yuva yaptığı bir yer haline geldi. Mahalle sakinleri, leyleklerin gelişiyle birlikte mutluluk duyuyor ve onları heyecanla bekliyor.

Tekirdağ'da Karahisarlı Camisi 10 yıldır leyleklere yuva oluyor.

Süleymanpaşa ilçesi Karahisarlı Mahallesi'nde bulunan cami, her yıl ilkbahar aylarında leylek misafirlerini ağırlamaya başlıyor.

Mahalleye gelen leylekler, caminin kubbesine ağaç dallarından yaptıkları yuvalarına yerleşti.

Leyleklerin yuvaya gelişini mahalle sakinleri sevinçle karşıladı.

İmdat Kırmızıgül, AA muhabirine, leyleklerin 10 yıldır mahalleye gelerek, yuva yaptığını söyledi.

Leyleklerin gelişini heyecanla beklediklerini ifade eden Kırmızıgül, "Her sene leylekler cami kubbesine geliyor. Onların gelişiyle biz de seviniyoruz. Burada herkes onları bekliyor. Mahallede başka yerlere de yuva yaptık ama oraya gitmediler. Bir hafta önce birisi bir hafta sonra da diğeri geldi. Kahvehanecimiz her gün minareye bakarak, onların gelişini takip etti." dedi.

Kırmızıgül, leyleklerin yuvada kuluçkaya yatıp yavrularını büyüttükten sonra sonbahar aylarında bölgeden ayrılana kadar onları heyecanla takip edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.