Tekirdağ'da Lavanta Turizmi Sezonu Başladı

Tekirdağ'da Lavanta Turizmi Sezonu Başladı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde lavanta turizmi başladı. Mor lavantalar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Fatih Özgül, bahçelerinin her yıl artan ilgiyle karşılandığını belirtiyor.

Tekirdağ'da lavanta turizmi başladı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yeni bir turizm rotası olan mor lavantalar da sahneye çıktı; Tekirdağ'da lavanta turizmi sezonu başladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Köseilyas Mahallesi'nde yer alan lavanta tarlası, bayram tatiliyle birlikte doğa ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler, mor çiçeklerin arasında hem huzur buldu hem de sosyal medyada paylaşmak üzere kartpostallık kareler yakaladı.

Köy girişindeki 3 dönümlük lavanta bahçesini 5 yıl önce hayata geçiren üretici Fatih Özgül, lavanta yetiştiriciliğini sadece tarımsal değil, aynı zamanda turistik bir faaliyet olarak da değerlendirdiklerini belirtti. Bahçelerini 3 yıl önce ziyarete açtıklarını belirten Özgül, her yıl artan ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Fatih Özgül yaptığı açıklamada, "Köseilyas girişinde lavanta bahçesi olarak hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 5 sene önce lavanta ekimimizi yaptık. 3 dönümlük bir alanda lavanta üretimi yapıyoruz. 3 sene önce de bahçemizi ziyarete açtık. Geçen sene olduğu gibi bu senede bahçemize yoğun bir talep bulunmaktadır. Bayram vasıtasıyla da bahçemizi ziyarete açmış bulunmaktayız. Yaklaşık 10-15 Temmuz tarihine kadar da bahçemiz ziyarete açık olacaktır" dedi.

Doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyen ziyaretçiler ise tarlada fotoğraf çektirmek için birbirleriyle adeta sıraya giriyor. Gelin-damat çekimlerinden bireysel pozlara kadar birçok anı burada ölümsüzleştiriliyor. Morun büyüleyici tonları eşliğinde yürüyen vatandaşlar, lavantaların arasında adeta başka bir dünyaya adım atıyor.

Tekirdağ'da son yıllarda hızla gelişen mor turizm, lavanta kokuları arasında huzurlu bir kaçamak arayanlar için eşsiz bir rota olmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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