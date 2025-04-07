Tekirdağ'da Lapa Lapa Kar Yağışı Vatandaşları Sevindirdi

Tekirdağ'da lapa lapa kar yağdı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde lapa lapa kar yağdı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan lapa lapa kar yağışı, vatandaşları sevindirdi. Kar, sokaklarda hafifçe birikmeye başlarken, vatandaşlar şemsiyelerini açarak karın altında yürüdü. Yağışın etkisiyle, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar dışarıya çıkarak, kar yağışına büyük sevinçle karşıladı.

Süleymanpaşa ilçesinin farklı mahallelerinde görülen kar, özellikle dışarıda olan vatandaşlar için keyifli anlar sundu. Karın yoğunluğu arttıkça, şemsiyeleriyle yürüyen vatandaşlar, soğuk havada karın tadını çıkararak yürüyüşlerine devam etti. Kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.