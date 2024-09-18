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Tekirdağ'da 'Kuyu-24' Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen 'Kuyu-24' operasyonunda organize suç örgütü üyesi beş şüphelinin yakalanıp tutuklandığını duyurdu. Şüphelilerin yurt dışında tutuklu bulunan bir elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri belirlendi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen şahıslara yönelik Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen "Kuyu-24" operasyonunda beş şüphelinin yakalandığını ve beşinin de tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından Tekirdağ'da düzenlenen 'Kuyu-24' operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, operasyonda organize suç örgütü üyesi beş şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan beş şüphelinin de tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri tespit edildi" bilgisini paylaştı.

Tekirdağ'da 'Kuyu-24' Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: ANKA / Güncel

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