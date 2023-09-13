Tekirdağ'da Kuru Yük Gemisinden 84 Ton Buğday Çalındı

Tekirdağ'da bir kuru yük gemisinden 84 ton ekmeklik buğdayın çalınmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Operasyonda yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve 3'ü serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.