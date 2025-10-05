Tekirdağ'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Etkinliği

Tekirdağ'da, İsrail ablukasını kırmak, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu için "selamlama" etkinliği gerçekleştirildi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifince, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında limandaki tekneler Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı.

Buradan hareket eden yaklaşık 150 balıkçı teknesi Marmara Denizi'ne açıldı.

Bir süre denizde seyreden tekneler daha sonra sahil dolgu alanındaki vatandaşları selamladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını söyledi.

İsrail'in saldırılarında binlerce insanın öldürüldüğünü ve açlığa mahkum edildiğini ifade eden Pehlivanoğlu, tüm dünyanın bu insanlık dramına "dur" demesi gerektiğini belirtti.

Yaşanan soykırıma sessiz kalınmaması gerektiğini aktaran Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımızla İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu zulmü protesto ettik. Yaklaşık 150 balıkçı teknesiyle beraber bayraklar eşliğinde onlara destek olduk. Allah izin verirse bu zulmün bitmesini istiyoruz." diye konuştu.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da Gazze'de yaşanan zulmün biran önce son bulmasını istediklerini dile getirdi.

Öte yandan sahil dolgu alanında da Filistin'e Destek Platformunca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.