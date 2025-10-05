Haberler

Tekirdağ'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Etkinliği

Tekirdağ'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 150 balıkçı teknesi Türk ve Filistin bayrakları ile denize açılarak destek gösterisinde bulundu.

Tekirdağ'da, İsrail ablukasını kırmak, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu için "selamlama" etkinliği gerçekleştirildi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifince, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında limandaki tekneler Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı.

Buradan hareket eden yaklaşık 150 balıkçı teknesi Marmara Denizi'ne açıldı.

Bir süre denizde seyreden tekneler daha sonra sahil dolgu alanındaki vatandaşları selamladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını söyledi.

İsrail'in saldırılarında binlerce insanın öldürüldüğünü ve açlığa mahkum edildiğini ifade eden Pehlivanoğlu, tüm dünyanın bu insanlık dramına "dur" demesi gerektiğini belirtti.

Yaşanan soykırıma sessiz kalınmaması gerektiğini aktaran Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımızla İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu zulmü protesto ettik. Yaklaşık 150 balıkçı teknesiyle beraber bayraklar eşliğinde onlara destek olduk. Allah izin verirse bu zulmün bitmesini istiyoruz." diye konuştu.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da Gazze'de yaşanan zulmün biran önce son bulmasını istediklerini dile getirdi.

Öte yandan sahil dolgu alanında da Filistin'e Destek Platformunca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
Bakan Tekin açıkladı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor

Rapor tamamlandı! 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü

Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
İstiklal Caddesi'nde hareketli gece! Laf atan adamı tekme tokat dövdüler

Taksim'de hareketli gece! 2 kadın o sözü duyunca deliye döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.