Tekirdağ'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı

TEKİRDAĞ'da Kurban Bayramı öncesinde polis ekipleri trafikte denetimleri artırdı, otogarda şoförler ve yolcular kazalara karşı uyarıldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde denetimleri arttırdı. Polis, Tekirdağ Otogarı'nda kazaların önüne geçmek için şehirler arası yolcu taşıyan otobüs şoförlerini kazalara karşı uyardı. Şoförlerden araç kullanırken telefon kullanmamaları ve kurallara uymalarını isteyen polis, yolculara da emniyet kemerlerini takmalarını istedi. Denetimlerde yolcu ve sürücüleri de bilgilendirici broşürler dağıtıldı.Yetkililer, hafta boyunca otogarın ses sistemi üzerinden sürücü yolculara yönelik uyarı anonsları yapılacağını söyledi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,