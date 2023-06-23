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Tekirdağ'da Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Toplu Taşıma

Tekirdağ'da Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Toplu Taşıma

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden TEKULAŞ tarafından işletilen toplu taşıma araçları Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden TEKULAŞ tarafından işletilen toplu taşıma araçlarının faaliyet gösterdiği tüm güzergahlarda Kurban Bayramı süresince ücretsiz toplu taşıma hizmeti verilecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nda sorunsuz bir şekilde ulaşım sağlamaları amacıyla TEKULAŞ'ın toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Ücretsiz ulaşım hizmeti, tüm güzergahlarda bayram boyunca geçerli olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı Güncel Haberler

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