Tekirdağ'da Kuraklık Su Seviyelerini Tehdit Ediyor

Tekirdağ'da Kuraklık Su Seviyelerini Tehdit Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da Yazır Göleti'nde kuraklığın etkisiyle su seviyesi yüzde 4'e geriledi. Kentteki aşırı sıcaklıklar nedeniyle sulama amacıyla kullanılan gölette çatlaklar oluştu ve balıklar yaşam mücadelesi veriyor.

Tekirdağ'da Yazır Göleti'nde kuraklığın etkisiyle su çekilmesi sürüyor.

Kentte yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle baraj ve göletlerdeki su seviyesi azaldı.

Yazır Göleti'nde yüzde 4'e gerileyen su seviyesi nedeniyle balıklar yaşam mücadelesi veriyor.

Tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluştu.

Su çekilmesiyle ortaya çıkan alanlarda otlar ve çamur tabakası dikkati çekiyor.

Daha önce de aşırı sıcaklık nedeniyle kuruyan Muratlı ilçesindeki Yeşilsırt Göleti'nde oksijensiz kalan balıklar telef olmuştu.

Aynı bölgede Bıyıkali Göleti'nin de su seviyesi yüzde 5'e kadar düşmüştü.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
İşte Türkiye'nin en mutsuz şehri! Nedeni hayli ilginç

İşte Türkiye'nin en mutsuz şehri! Nedeni hayli ilginç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı

Türkiye'nin yanı başında büyük hazırlık! Askeri operasyona ramak kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.