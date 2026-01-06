Haberler

Tekirdağ'da haftada bir gün planlı su kesintisi uygulanacak

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da, kuraklık nedeniyle haftada bir gün planlı su kesintisi uygulanacağı açıklandı. Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), kesinti saatleri ve detayları için vatandaşları bilgilendirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla söz konusu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, Süleymanpaşa'daki tüm mahallelerde haftada bir gün saat 20.00 ile 08.00 arasında planlı su kesintisi uygulanacağı ifade edildi.

Kesintiye ilişkin mahalle, gün ve saat bilgilerine www.teski.gov.tr adresi ile TESKİ'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği belirtilen açıklamada, vatandaşlardan kesinti saatlerine yönelik gerekli tedbirleri önceden almaları ve suyu tasarruflu kullanmaları istendi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
