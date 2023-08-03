Tekirdağ'da Kuraklık Nedeniyle Göletlerde Su Seviyesi Düştü

TEKİRDAG'da tarımda su ihtiyacını karşılamakta kullanılan Yazır Göleti'ndeki doluluk oranı kuraklık nedeniyle yüzde 15'e düştü.

Aşı sıcaklar ve kuraklığın yaşandığı günlerde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan ve tarımda su ihtiyacını karşılayan Yazı Göleti kuruma noktasına geldi. 2021 yılında doluluk oranı yüzde 62, geçen yıl yüzde 25 seviyelerinde olan gölettin doluluk oranı bugün yüzde 15'e düştü. Gölet etrafında bulunan alanların kurumasının ardından, vatandaşlar gölette balık tutmaya başladı. Gölette balık tutan

Adil Varol, Önceden seviyesi bayağı yüksekti, 2 yıl içerisinde düştü. Şuanda susuzluk çekiyoruz, daha önceden balık çıkıyordu. Geçen yıl ve bu yıl kuraklık nedeniyle hiç balık olmadı dedi.

Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, ciddi bir kuraklığın yaşandığını belirterek, Yazır Göleti'nin tarımda sulamada önemli bir yeri olduğunu söyledi. Saygı, 2022'nin yaz ayından bu tarafa maalesef kuraklık var, kış olmadı, kar zaten olmadı. Maalesef barajlardaki doluluk oranları düştü. Bir çiftçi olarak suları, musluğu açtığımız zaman boşa açmamamız lazım. Çok dikkatli kullanmamız lazım. Tabi ki bu tarım olarak buğdaydan başladı, şuanda ayçiçeklerinin durumu vahim. Bazı yağış alan bölgelerde normal diyebiliriz ama biçilmeyecek olan ayçiçeği tarlalarımızda var dedi.