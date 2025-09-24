Tekirdağ'da Kuraklığa Rağmen Yeni Gölet Oluşturuldu

Tekirdağ'da Yeşilsırt Göleti'nin kurumasıyla hayvanlarının su ihtiyacını karşılayamayan üreticiler, 50 yıldır kullanılmayan eski bir kaynaktan su çıkararak yeni bir gölet oluşturdu.

Kentte etkili olan kuraklık sonucu Muratlı ilçesindeki Yeşilsırt Göleti kurudu.

Göletin kurumasıyla bölgede yetiştirilen 2 bin 800 büyükbaş ve 1300 küçükbaş hayvanın su ihtiyacı karşılanamaz hale geldi.

Yeşilsırt Mahallesi Muhtarı Hürriyet Borucu ve üreticiler de su sorununa çözüm üretmek için alternatif yollar aramaya başladı.

Mahallenin ileri gelenlerinin bilgisine başvuran Borucu, günümüzde aktif olmayan, 50 yıl önce kullanılan 2 kaynak tespit etti.

Yapılan sondaj sonrası kaynaktaki su çıkarıldı, suyun biriktirilmesi için yeni bir gölet oluşturuldu.

Borucu, gazetecilere Türkiye'de etkili olan kuraklığın Muratlı'da da ciddi sıkıntılara yol açtığını söyledi.

Bölgede 3 senedir su kıtlığı yaşandığını, hayvanların su ihtiyacının karşılandığı göletin bu yıl kuruduğunu belirten Borucu, Tarım ve hayvancılığın zarar görmemesi için eski kaynaklarımızı gün yüzüne çıkarmaya çalıştık. Yeni kaynaklarımızla hayvanlarımızın su ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.