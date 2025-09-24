Haberler

Tekirdağ'da Kuraklığa Rağmen Yeni Gölet Oluşturuldu

Tekirdağ'da Kuraklığa Rağmen Yeni Gölet Oluşturuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Yeşilsırt Göleti'nin kurumasıyla birlikte hayvanlarının su ihtiyacını karşılayamayan üreticiler, 50 yıl aradan sonra eski bir kaynaktan su çıkararak yeni bir gölet oluşturdu.

Tekirdağ'da Yeşilsırt Göleti'nin kurumasıyla hayvanlarının su ihtiyacını karşılayamayan üreticiler, 50 yıldır kullanılmayan eski bir kaynaktan su çıkararak yeni bir gölet oluşturdu.

Kentte etkili olan kuraklık sonucu Muratlı ilçesindeki Yeşilsırt Göleti kurudu.

Göletin kurumasıyla bölgede yetiştirilen 2 bin 800 büyükbaş ve 1300 küçükbaş hayvanın su ihtiyacı karşılanamaz hale geldi.

Yeşilsırt Mahallesi Muhtarı Hürriyet Borucu ve üreticiler de su sorununa çözüm üretmek için alternatif yollar aramaya başladı.

Mahallenin ileri gelenlerinin bilgisine başvuran Borucu, günümüzde aktif olmayan, 50 yıl önce kullanılan 2 kaynak tespit etti.

Yapılan sondaj sonrası kaynaktaki su çıkarıldı, suyun biriktirilmesi için yeni bir gölet oluşturuldu.

Borucu, gazetecilere Türkiye'de etkili olan kuraklığın Muratlı'da da ciddi sıkıntılara yol açtığını söyledi.

Bölgede 3 senedir su kıtlığı yaşandığını, hayvanların su ihtiyacının karşılandığı göletin bu yıl kuruduğunu belirten Borucu, Tarım ve hayvancılığın zarar görmemesi için eski kaynaklarımızı gün yüzüne çıkarmaya çalıştık. Yeni kaynaklarımızla hayvanlarımızın su ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
CHP kongresini durdurmak isteyen heyet YSK'nın kararını böyle öğrendi

CHP'nin kapısına dayanan heyetin YSK kararını öğrendiği an
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
Bütün İspanya Arda Güler'in dün gece yaptıklarını konuşuyor

Bütün ülke dün gece yaptıklarını konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarkıcı Maral'dan şoke eden itiraf: Müziğimle siyasi mesaj vermem istendi, uyarılar aldım

Şok eden itiraf: Müziğimle siyasi mesaj vermem istendi, uyarılar aldım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.