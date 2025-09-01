Tekirdağ'da Kuraklığa Dayanıklılık Test Merkezi Kuruluyor

Tekirdağ'da bitkilerin kuraklığa dayanıklılığını ölçmek için test merkezi kurulacak.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) bünyesinde kurulacak merkezde ayçiçeği, buğday ve çeltik başta olmak üzere birçok ürün özel sistemlerle test edilecek.

Sensörlerle yağmur kontrollü düzenekle işletilecek merkezde çeşitlerin hangi düzeyde kuraklığa dayanıklı olduğu raporlanacak.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, AA muhabirine, dünyada küresel iklim değişikliğinin etkilerinin güçlü şekilde hissedildiğini söyledi.

İklim değişikliğinin tarımsal üretime doğrudan etki ettiğine işaret eden Başer, "Türkiye'de kışlık ürünlerde kaybın bir kısmı ani sıcaklık değişimlerinden kaynaklanıyor. Bizim elimizdeki çeşitlerin en iyi olması lazım. Bu çeşitlerin mutlaka kuraklığa karşı test edilmesi gerekiyor. Çeşitler, kuraklığa ve hastalığa dayanıklı olmayınca aşırı gübre ve ilaç uygulamalarıyla toprak ve çevre zarar görüyor. Üreticilerin yüksek verim yerine kuraklığa ve hastalıklara dayanıklı çeşitleri tercih etmesi büyük önem taşıyor." diye konuştu.

"Birçok bitkinin kuraklığa dayanıklılığı test edilecek"

Başer, kurulacak merkeze İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Trakya Kalkınma Ajansı ve tohumcuların destek verdiğini ifade etti.

Konya'da da benzer merkezin bulunduğuna dikkati çeken Başer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üniversitemizde 400 metrekarelik alana sensörlerle çalışan özel bir sistem kuracağız. Yağmur yağmadığında açılan, yağış sırasında kapanabilen bu sistem sayesinde ayçiçeği, buğday, çeltik ve birçok bitkinin kuraklığa dayanıklılığı test edilecek.

Bitkinin hangi düzeyde dayanıklı olduğu raporlarla ortaya konulacak. Merkez, bir yıl içinde faaliyete geçecek. Üreticiler ve tohum firmaları, başvurularını yaptıktan sonra fide ve bitki dönemlerinde kuraklık testleri uygulanacak. Yaklaşık 5-6 ay sürecek testlerde aynı anda yüzden fazla genotip incelenebilecek."