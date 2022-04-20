Tekirdağ'da kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 700 lira ceza
AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Marmaraereğlisi ilçesinde kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 700 lira ceza uygulandı.
Marmaraereğlisi ilçesinde kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 700 lira ceza uygulandı.
Bulvar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Cedit Ali Paşa Mahallesi'nde bir işletmede kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Adrese giden ekipler, kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 700 lira ceza yazdı.
İş yeri sahibi S.S. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı.
AA / Mesut Karaduman - Güncel