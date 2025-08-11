Tekirdağ'da Kum Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'da Kum Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kum yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kum yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

E.S'nin kullandığı 34 BFF 559 plakalı kum yüklü kamyon Kumbağ Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
