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Tekirdağ'da Kum Yüklü Çekici Devrildi, Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'da Kum Yüklü Çekici Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Tekirdağ'da Köseilyas Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada kum yüklü çekici, bir otomobile çarparak devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da otomobile çarparak devrilen kum yüklü çekicinin sürücüsü yaralandı.

Köseilyas Köprülü Kavşağı'nda S.Y. yönetimindeki 34 GHV 260 plakalı kum yüklü çekici, önünde seyreden Y.Ö. idaresindeki 59 AGL 646 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çekiciden çıkarılan yaralı sürücü S.Y, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, yola dökülen kumun kaldırmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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