Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının avladığı sardalya tezgahları süslüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının avladığı sardalya tezgahlarda yerini alıyor.

Sezonun 15 Nisan'da bitmesinin ardından büyük teknelerde bakım ve onarımlara başlanırken, yasağın dışında olan küçük tekneler ise Marmara Denizi'ne açılmaya devam ediyor.

Kıyıya dönen balıkçıların ağlarına takılan sardalya tezgahlarda kilogramı 60 liradan satışa sunuluyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, 15 Nisan'dan sonra küçük tekne balıkçılarının avlanmaya devam ettiğini söyledi.

Pehlivanoğlu, küçük tekne balıkçılarının sardalya ve istavrit avladığını ifade ederek, "Büyük tekneler için yasak başladı ama küçük tekneler balık avlamaya devam ediyor. Şu anda mevsim balığı olarak sardalya ve istavrit güzel. Yakında menekşe balığı da çıkmaya başlayacak. Sezon başındaki gibi bol balık olmasa da tezgahlar boş kalmıyor. Balıkçılar denizden az çok nasiplerini alıyorlar. Küçük tekne balıkçıları taze balık ihtiyacını karşılamaya devam edecek." dedi.

Balıkçı Bekir Erol da her gün taze balık satışı yaptıklarını dile getirdi.

Erol, büyük teknelere yasak olsa da küçük teknelerin avlanmaya devam etmesiyle taze balıkların tezgahlardaki yerini aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda vatandaşların en çok tercih ettiği balık sardalya. Onun yanında istavritte gidiyor. Vatandaşlarımız av yasağı başladı acaba taze balık olmaz mı diye düşünmesin her zaman günlük taze balıklar tezgahlarımızda mevcut. Herkesin damak tadına uygun balık tezgahımızda var." diye konuştu.