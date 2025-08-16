Tekirdağ'da Kovalamaca Sonrası Sürücü Yakalandı

Çorlu ilçesinde polis, 'dur' ihtarına uymayan sürücü A.K.'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Sürücü belgesinin bulunmadığı anlaşılan A.K.'ye 78 bin lira para cezası kesildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde 34 SIE 86 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü A.K. kovalamaca sonucu kısa süre içerisinde yakalandı.

Sürücü belgesinin bulunmadığı anlaşılan A.K'ye 78 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
