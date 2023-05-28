Tekirdağ'da korkunç kaza: Nişanlı çift hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada Kardelen Coşkuntuna (22) ile 1 gün sonra nikah törenleri olan nişanlısı Burhan Çetin (24), hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan kamyonet şoförü Tuncay Ekici, tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada Kardelen Coşkuntuna (22) ile 1 gün sonra nikah törenleri olan nişanlısı Burhan Çetin (24), hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan kamyonet şoförü Tuncay Ekici, tutuklandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesi TEM gişeler mevkisinde önceki gün Nurettin Akgül'ün kullandığı 34 GN 1731 plakalı otomobil, yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda karşı yönden gelen Tuncay Ekici yönetimindeki otomobil parçası yüklü 34 GEV 397 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, otomobil ikiye bölündü. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobildeki Kardelen Coşkuntuna ile nişanlısı Burhan Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler Nurettin Akgül ile Tuncay Ekici, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.