Haberler

Tekirdağ-Karşı yöne geçen otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çerkezköy ilçesinde M.K. yönetimindeki otomobil, kontrolünü kaybederek kırmızı ışıkta bekleyen üç araca çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil karşı yöne geçerek kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü M.K. yaralandı.

Kaza, Çerkezköy-Kızılpınar D100 kara yolu Atılım Beton Kavşağı'nda meydana geldi. Kızılpınar'dan Çerkezköy yönüne giden M.K. yönetimindeki 34 UG 3790 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı yöne geçti. Otomobil bu sırada dönüş yapmak için kırmızı ışıkta bekleyen M.E. idaresindeki 34 HGP 579 plakalı minibüs, H.G. yönetimindeki 34 JG 5470 plakalı hafif ticari araç ve E.K. yönetimindeki 34 U 4210 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücülerden M.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.K., ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kazaya karışan araçlar çekiciyle bölgeden kaldırılırken, polis inceleme başlattı.

Haber – Kamera: Onur KAYA / ÇERKEZKÖY (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavındayken aniden hayatını kaybetti
'Sevgilime sarkıntılık yapıyor' dedi, cam bardakla boğazını kesti

Eğlence mekanında dehşet anları! Cam bardakla boğazını kesti
Bahar dizisi bu akşam final yapıyor! Ekip son set gününde veda pastası kesti

Fenomen dizi bu akşam final yapıyor! Son sette veda pastası kestiler
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavındayken aniden hayatını kaybetti
Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünya sinemasının efsane ismi 91 yaşında hayatını kaybetti
Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı