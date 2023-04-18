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Tekirdağ'da kömür ocağından bakır kablo çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da kömür ocağından bakır kablo çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Malkara ilçesinde kömür ocağından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malkara ilçesinde kömür ocağından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İbrice Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait kömür ocağı işletmesinden 100 metre uzunluğunda bakır kablo çalındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden otomobille olay yerine gelen 5 şüpheyi belirledi.

Jandarma ekiplerince şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin, kabloları ilçedeki bir hurdacıya sattıkları belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. ile S.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

Jandarma Güncel Haberler

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