Tekirdağ'da komşusunu bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Çorlu'da meydana gelen olayda, komşusu ile tartışan S.T., bıçakla R.Ö.'yü yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, aynı apartmanda yaşayan komşusunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'ndeki olayda S.T. aynı apartmanda yaşayan R.Ö. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T, elindeki bıçakla R.Ö'yü yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

R.Ö. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından S.T, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
