TEKİRDAĞ'DA 'KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU 27 GÖZALTI Güncel Haberler TEKİRDAĞ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 27 şüpheli gözaltına alındı. TEKİRDAĞ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 27 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde huzurun ve güvenin sağlanması ve uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi. Belirlenen adresler ve araçlarda yapılan aramalarda, 2 kilo gram bonzai, 244 gram esrar, 105 gram kokain,104 sentetik ecza hap, 68 gram kenevir tohumu, 1 gram eroin, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 102 tabanca mermisi, 9 ruhsatsız av tüfeği, 57 av tüfeği fişeği,1 iklimlendirme düzeneği, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu paketleme aparatları ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Jandarma Güncel Haberler

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