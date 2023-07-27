Tekirdağ'da askeri bölgede çıkan yangın itfaiye ve askerlerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangından etkilenen bir kaplumbağayı kurtardı.

Tekirdağ'da kışlada korkutan yangın

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da askeri bölgede ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ve askerlerin çabası sonrası söndürüldü.

Çorlu ilçesine bağlı Hatip Mahallesi Ergene yolu üzerinde bulunan kışlanın otluk kısmında çıkan yangın rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede ağaçlık alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ve askeri personelin uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Ayrıca itfaiye ekibi yangından etkilenen bir kaplumbağayı sağ kurtardı.

Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.