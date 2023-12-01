Tekirdağ'da Kış Lastiği Denetimleri Başladı

Tekirdağ genelinde ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimleri tarafından yapılan denetimlerde araçların kış lastiği kullanıp kullanmadığı ve kullanılan lastiklerin mevzuata uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Tekirdağ'da trafik ekiplerince bugünden itibaren kış lastiği denetimleri başladı.

Tekirdağ genelinde ülkede tescil edilmiş olsun veya olmasın şehir içi ve şehir dışı taşımacılıkta kullanılan tüm ticari otomobil, kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet ve araçlar 1 Aralık ile takip eden yılın Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanımı zorunluluğu getirilmesi ile birlikte Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimlerince yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimleri gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde ticari faaliyet gösteren araçların kış lastiği kullanıp kullanmadığı ve kullanılan lastiklerin mevzuata uygun olup olmadığına bakılarak araç ve sürücülerin de belgeleri kontrol edildi. Yapılan kış lastiği denetimlerinin kamunun can ve mal güvenliğini sağlamak adına 1 Nisan tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Denetimlerde vatandaşlara broşürlü bilgilendirme de yapıldı. - TEKİRDAĞ