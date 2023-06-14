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Tekirdağ'da Kırmızı Işık İhlali Sonucu Kaza: 2 Yaralı

Tekirdağ'da Kırmızı Işık İhlali Sonucu Kaza: 2 Yaralı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çevreyolu kavşağında kırmızı ışık ihlali sonucu 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Muratlı Çevreyolu Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çevreyolu kavşağında kırmızı ışık ihlali sonucu 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı Çevreyolu Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta durmayıp ilerleyen Furkan K. idaresindeki lüks otomobil, yan yoldan çıkan Tayfun G. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Tayfun G. yönetimindeki otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Çevredekilerce kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen sürücü Furkan K. ise agresif tavırlar sergileyerek suçlamaları reddetti.

Yolu tek şeride düşüren trafik ekipleri yol güvenliğini sağladı. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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