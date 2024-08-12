Tekirdağ'da kırmızı ışık ihlali kaza anı kamerada
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç, fabrika servis midibüsüne çarptı ve 11 kişi yaralandı.
KAZA KAMERADA
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari aracın fabrika servis midibüsüne çarptığı, 11 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hızla gelen H.C.A.'nın kullandığı hafif ticari aracın, E.Y. yönetimindeki servis midibüsüne çarptığı ve midibüsün devrildiği anlar yer aldı.