Tekirdağ'da 'Kirazın Gölgesinde 3 Kemaller' Gravür Sergisi Açıldı

Tekirdağ'da 'Kirazın Gölgesinde 3 Kemaller' Gravür Sergisi Açıldı
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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen '59. Uluslararası Kiraz Festivali' kapsamında, küratör Ebru Algül'ün önderliğinde 'Kirazın Gölgesinde 3 Kemaller' adlı gravür sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergide Tekirdağ'ın tarihi mekanlarını yansıtan eserler yer alıyor.

Tekirdağ'da "Kirazın Gölgesinde 3 Kemaller" adlı gravür sergisi açıldı.

Süleymanpaşa Belediyesince "59. Uluslararası Kiraz Festivali" kapsamında kültür sanat etkinlikleri düzenleniyor.

Etkinlikler kapsamında, küratörlüğünü Ebru Algül'ün yaptığı 60'a yakın gravür baskı kültür çadırında sanatseverlerle buluştu.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, açılışta yaptığı konuşmada, festivalde önemli kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sergide birbirinden güzel eserler bulunduğunu aktaran Utku, çalışmaları hazırlayan ressamları tebrik etti.

Küratör Ebru Algül de Tekirdağ'ın Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal ve Yahya Kemal Beyatlı'dan dolayı "Üç Kemaller Diyarı" olarak bilindiğini anımsattı.

Tekirdağ'ın 'Üç Kemaller Diyarı' olarak anılmasından dolayı sergiye 'Kirazın Gölgesinde 3 Kemaller' ismini verdiklerini aktaran Algül, "Gravür tekniği kullanarak kentin tarihi mekanlarını kartpostallara bastık. Sergide, çok güzel çalışmalar yer alıyor. Sanatçılar Asiye Derin Yıldırım, Asuman Oktorvacı ve Elif Özkan'ın eserleri burada bulunuyor. Gravür, çok eskilere dayanan bir baskı tekniği. Biz bu tekniği Tekirdağ'da tanıtmak ve yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

Elif Özkan da festival için güzel bir sergi hazırlamak istediklerini, ortaya güzel çalışmalar çıkartarak sanatseverlerin beğenisine sunduklarını ifade etti.

Sergi hafta sonu gezilebilecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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