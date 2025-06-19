Tekirdağ'da Kınalı Yapıncak Üzümü Yaprağının Hasadı Başladı

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Tekirdağ'da 'kınalı yapıncak' adıyla bilinen ve coğrafi işaretle tescillenen Yapıncak üzüm yaprağının hasadına başlandı. Üreticiler, ince yapılı ve tüysüz özelliği ile öne çıkan Yapıncak yaprağını sabah ve akşam saatlerinde topluyor. Yapraklar, taze veya salamura olarak satışa sunuluyor.

Tekirdağ'da "kınalı yapıncak" olarak adlandırılan meşhur Yapıncak üzümünün tescil edilen tüysüz ve narin yapılı asma yaprağının hasadına başlandı.

Üreticilerin Yapıncak yaprağı mesaisi sabah ve akşam saatlerinde sürüyor.

Asma dallarından tek tek toplanan yaprakların satışı taze ya da salamura şeklinde yapılıyor.

Tüysüz ve narin yapılı özelliğiyle ön plana çıkan Yapıncak asma yaprağı, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden zeytinyağlı sarmalarda tercih ediliyor.

Türk Patent ve Marka Kurumundan 2020'de "Tekirdağ Yapıncak salamura asma yaprağı" adıyla coğrafi işaret alınan üzüm yaprağı, Tekirdağ'ın yanı sıra farklı kentlere de satılıyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Gamze Uysal Seçkin, AA muhabirine, Yapıncak yaprağını kıymetli kılan en önemli özelliğinin tüysüzlüğü, az damarlı ve ince yapılı olması olduğunu söyledi.

Yapıncak'ın coğrafi işaret almasının ardından tanınırlığının ülkede daha fazla arttığını aktaran Seçkin, "Yaprağının ince olmasından, sarmasının lezzetinden dolayı Trakya'da tercih edilmektedir." dedi.

Seçkin, Yapıncak yaprağının ekonomik olarak üreticiyi sevindirdiğini vurgulayarak, "Yapıncak yaprağının arkasında tüylülüğü ve dilimliği azdır. Bunlar zaten sarmalık olabilecek yaprakta istediğimiz özelliktir. Bundan dolayı yöre halkı tarafından tercih edilmektedir. Yapıncak'ın kent genelinde hasadı bir ay boyunca devam edecek." diye konuştu.

Yapıncak üzüm çeşidinin 1990 yılında milli üzüm çeşidine eklendiğini hatırlatan Seçkin, şunları kaydetti:

"Yaprak daha çok salamura şeklinde tüketiliyor. Hasadı gerçekleştirilen yapraklar bekletilmeden salamurada işlenmektedir. Yaprak için yüzde 10 tuz, yüzde 1 limon tozu içeren su hazırlanıyor. Yıkanan yaprakları 4 ile 5 hafta fermantasyon ederek bekletiyoruz. Burada bekleyen yapraklarımızı suyundan alıp, sularının süzülmesini beklettikten sonra 500 gramlık ambalajlarla paketleyerek enstitümüz bünyesinde satışını gerçekleştirmekteyiz."

Bu yıl enstitüde 1 ton Yapıncak yaprağının hasat edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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