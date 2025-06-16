Tekirdağ'da Kimyasal Üretim Yapan Fabrikada Yangın Çıktı

Tekirdağ'da Kimyasal Üretim Yapan Fabrikada Yangın Çıktı
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Ergene ilçesindeki Avrupa Serbest Bölgesi'nde bulunan bir kimyasal üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Avrupa Serbest Bölgesi'ndeki kimyasal üretim yapan bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Velimeşe Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, çevredeki fabrikaların itfaiye ekiplerinin yanı sıra ilçelerden destek ekipleri de müdahale etti.

Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman da olay yerine gelerek yangına ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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