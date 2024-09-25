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Tekirdağ'da Kimyasal Maddelerin Bulunduğu Depoda Yangın Çıktı

Tekirdağ'da Kimyasal Maddelerin Bulunduğu Depoda Yangın Çıktı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. İtfaiye müdahalesinin yanı sıra, olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Yangın nedeniyle bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü .

Hatip Mahallesi'nde kimyasal maddeler bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de etrafta güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, depo ve yangının sıçradığı bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Dumandan hafif şekilde etkilenen bir kişiye de sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Güvenlik Otomobil İtfaiye 3-sayfa Sağlık Güncel Polis Çorlu

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