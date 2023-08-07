Tekirdağ'da Kimya Fabrikasında Yangın Çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrikayı sardı. Yangın nedeniyle gökyüzü dumanlarla kaplandı ve patlamalar yaşandı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.