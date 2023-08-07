Tekirdağ'da Kimya Fabrikasında Yangın Çıktı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrikayı sardı. Yangın nedeniyle gökyüzü dumanlarla kaplandı ve patlamalar yaşandı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangında, alevler fabrikayı sardı. Çıkan dumanlar kentin her yerinden görüldü.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yer alan Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrikayı sardı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar yaşanırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekipler tedbirlerini arttırdı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel