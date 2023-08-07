Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kimya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kimya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikadaki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel