Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kimya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kimya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadaki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy Tekirdağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title