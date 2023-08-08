Tekirdağ'da Kimya Fabrikasında Çıkan Yangın 9 Saatte Söndürüldü

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangın, 9 saatte söndürüldü. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yangının elektrikle ilgili bir sorundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Çerkezköy Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan bir kimya fabrikasında dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tesisleri sardığı yangında dumanlar gökyüzünü kapladı.Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, AFAD ekiplerinin de yönlendirildiği fabrika çevresinde jandarma ekipleri önlem aldı. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerine İstanbul'dan çağırılan 10 itfaiye ekibi de katıldı. Yer yer patlamaların yaşandığı fabrikadaki yangın, çevresinde bulunan diğer tesislere sıçramadan 3 saat sonra kısmen kontrol altına alındı. Fabrika içindeki söndürme çalışmaları ise yaklaşık 9 saat sürdü. Tamamen söndürülen fabrikada soğutma çalışmaları da yapıldı. AFAD ekipleri de fabrikada kimyasal sızıntı olup olmadığını kontrol etti. Yangında tesis tamamen kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarını takip etti. Fabrikada araç içi temizleme malzemeler ve kimyasal ürünlerin imal edildiğini belirten Yıldırım, "Yangının çıkış nedeniyle ilgili net bir bilgimiz yok. Fabrika sahiplerinin de bu konuda net bir bilgisi yok. Tabii ki aerosollu ürünler çabuk parlayabilen ürünler, burada çok dikkatli çalışılıyor. Büyük bir ihtimalle elektrik ile alakalı bir sorunun olabileceğinden bahsettiler. Ekipler incelemelerini devam ettiriyorlar. Tamamen söndükten sonra yapılacak incelemeler ve araştırmaların ardından yangının çıkış sebebi ortaya konulacaktır" dedi.