Tekirdağ'da kimlik soran polise saldıran şüpheli tutuklandı
AA - Ömür Çolak - Güncel
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol kontrol noktasında kimlik soran polise saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol kontrol noktasında kimlik soran polise saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camiatik Mahallesi'ndeki kontrol noktasında denetimlerde bulundu.
Bu sırada kontrol noktasından aracıyla geçen G.P'ye kimlik soruldu.
Kimliğini vermek istemeyen, ardından polise saldıran şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.P, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
AA / Ömür Çolak - Güncel