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Tekirdağ'da Kebapçıda Tartışma: Bir Kişi Yaralandı

Tekirdağ'da Kebapçıda Tartışma: Bir Kişi Yaralandı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir kebapçıda yüksek hesap yüzünden çıkan tartışmanın ardından bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu işletme sahibi bacağından yaralandı.

Tekirdağ'da kebapçıda yüksek hesap yüzünden çıkan tartışmanın ardından kan döküldü.

Olay, gece saatlerinde Saray ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ayaspaşa Mahallesi Çarşı Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçıya gelen dört kişi burada yemek yedikten sonra gelen hesabın yüksek olduğunu iddia ederek, işletme sahibi ve çalışanlarla tartıştılar. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken, hesaba itiraz eden dört kişi iddiaya göre çalışanlara hakaretler ederek aynı zamanda darp edip kebapçıdan ayrıldılar. Olayın ardından işletme sahibi ve çalışanlar Saray İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kendilerini darp eden şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunarak kebapçıya geri döndüler. Yaşanan olayın üzerinden yaklaşık bir saat sonra kebapçıya bu sefer üç arkadaşıyla gelen Tunay B. içerisinde müşterilerinde bulunduğu işyerini kurşunlayarak olay yerinden koşarak kaçtı.

Tunay B.'nin silahından çıkan mermilerden biri işletme sahibi Sebhatin G'ye isabet etti. Aldığı mermi ile bacağından vurularak yaralanan Sebhatin G.'ye olay yerinden geçen vatandaşlar ilk müdahaleyi gerçekleştirerek durumu hemen Acil Servis Ekiplerine bildirdiler. Sebahattin G. ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlılar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bacağından vurulan Sebhatin G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, zanlıların kebapçıyı kurşun yağmuruna tuttuğu anlar yakınlardaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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