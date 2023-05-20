Tekirdağ'da kebapçıda çıkan tartışmada iş yeri sahibi tabanca ile vuruldu

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde yemek yedikleri kebapçıda gelen hesabı fazla bulan müşterilerle iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmada Eray B. tabanca ile iş yeri sahibi Sebahattin G.'yi bacağından vurdu. Olay onları güvenlik kamerasına yansıdı.

Saray'ın Ayaspaşa Mahallesi'nde Çarşı Caddesi üzerindeki kebapçıya giden 4 kişi yemek yedi. Yemeğin ardından gelen hesabı fazla bulan müşterilerle, iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede arbedeye dönen olayda, müşteriler, çalışanlara hakaret edip, darbetti. İş yeri sahibi ve çalışanlar olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, kedilerini darbeden şüphelilerden şikayetçi olduktan sonra kebapçıya geri döndü.

İŞ YERİNİ KURŞUNLADILAR

Kebapçıda tartışanlardan Eray B., yaklaşık bir saat sonra 3 arkadaşıyla kebapçıya gelen Eroy B. içeride müşterilerinde bulunduğu iş yerine taşıdığı tabanca ile ateş açıp, olay yerinden koşarak kaçtı. Açılan kurşunlardan biri işletme sahibi Sebahattin G'nin bacağına isabet etti. İş yerinin kurşunlandığı anlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralanan Sebahattin G., gelen sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonra kaçan aralarında tabancıyı kullanan Eray B.'nin de bulunduğu 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.