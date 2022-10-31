Tekirdağ'da kaza yapan kamyonetteki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Güncel Haberler Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonette biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaraladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonette biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaraladı. Batuhan D. idaresindeki 59 AFY 160 plakalı kamyonet, Sarılar Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada kamyonetteki biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaynak: AA / Güncel Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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