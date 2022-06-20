Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedi derede bulundu Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi, Ergene Deresi'nde ölü bulundu. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi, Ergene Deresi'nde ölü bulundu. Vakıflar Mahallesi'nde yaşayan Yüksel Vatansever (52), cumartesi günü evinden bisikletle dolaşmaya çıktı. Akşam eve gelmemesi üzerine ailesi Vatansever hakkında güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Çevredeki fabrikalara ait güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında Vatansever'in cesedi Ergene Deresi'nde bulundu. Cenaze, incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel Güncel Haberler

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