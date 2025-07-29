Tekirdağ'da Kayıp Genç Metruk Binada Bulundu
Malkara ilçesinde kayıp olarak aranan 23 yaşındaki H.K, 7 saatlik aramanın ardından metruk bir binada bulundu ve hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kayıp olarak aranan kişi metruk binada bulundu.
Mestanlar Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki H.K'nin evden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi, arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu H.K, 7 saat sonra Hayrabolu ilçesinde bir metruk binada bulundu.
H.K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel