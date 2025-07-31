Tekirdağ'da kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına dün gece saatlerinde ara veren ekipler, denizde kaybolan Samet İstanbul'u bulmak için yeniden çalışma başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç ekiplerle denizde arama çalışmalarını sürdürdü.

Karada da 30 kişilik AFAD ekibi kıyı şeridinde tarama çalışması yaptı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekiplerinin arama çalışmaları sonucu İstanbul'un cesedi kıyıdan 50 metre açıkta bulundu.

Ekipler tarafından sudan çıkartılan ceset, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Samet İstanbul (14) ve A.Y. (14), Yat Limanı mevkisinde dün denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.

Dalgıç polisler tarafından kıyıya çıkarılan A.Y, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmış, S.İ'yi bulmak için arama çalışması başlatılmıştı.