Tekirdağ'da kavgaya müdahale eden polis bıçakla elinden yaralandı - Haberler

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Tekirdağ'da kavgaya müdahale eden polis bıçakla elinden yaralandı

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'da kavgaya müdahale eden polis bıçakla elinden yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru elinden yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru elinden yaralandı.

Kemalettin Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken bir polis memuru bıçakla elinden hafif şekilde yaralandı.

Yaralı polis memuru Çorlu Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

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