Tekirdağ'da kavga eden evli çift birbirini bıçakla yaraladı - Haberler

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Tekirdağ'da kavga eden evli çift birbirini bıçakla yaraladı

AA - Uğur Arslan - Güncel
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Tekirdağ'da kavga eden evli çift birbirini bıçakla yaraladı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan kavgada birbirini bıçakla yaralayan karı koca hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan kavgada birbirini bıçakla yaralayan karı koca hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki bir evde ikamet eden B.Ç. ile eşi D.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada karı koca yaralandı.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı B.Ç. Kapaklı Devlet Hastanesi'ne eşi D.Ç. ise Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

AA / Uğur Arslan - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Devlet Hastanesi Vatan Caddesi Tekirdağ Güncel Haberler

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