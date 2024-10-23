Tekirdağ'da Kavga: 45 Yaşındaki Adam Bıçakla Öldürüldü

TEKİRDAĞ'da iki grup arasında çıkan kavgada, Ramazan Batur'u (45) bıçaklayıp öldüren Efe Özkalaycı (22), tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Olay, Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Zafer Sokak'taki Balık Pazarı mevkisinde meydana geldi. Sokakta karşılaşan D.B. ile Efe Özkalaycı arasında tartışma çıktı. Tarışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyüp, kavgaya dönüştü. Efe Özkalaycı, belinden çıkardığı bıçakla Ramazan Batur'u 4 yerinden bıçakladı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Ramazan Batur, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kavgada hafif yaralanan D.B., B.B., Ö.Ö. ve N.P. de çağırılan ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'KÜFRETTİĞİ İÇİN TARTIŞTIK'

Olaydan sonra kaçan Efe Özkalaycı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Özkalaycı, polisteki ifadesinde, "Olay gecesi ben D.B. ile yolda karşılaştım, alkollüydü bana küfretti. 'Abi küfretme' dedim. Tekrar küfredince aramızda tartışma çıktı ve tartışma daha sonra kavgaya dönüştü, bu olay meydana geldi" dedi.

Polisteki sorgusunun ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen Özkalaycı, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.