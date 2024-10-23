Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Kavga: 45 Yaşındaki Adam Bıçakla Öldürüldü

Tekirdağ'da Kavga: 45 Yaşındaki Adam Bıçakla Öldürüldü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, Efe Özkalaycı isimli genç, Ramazan Batur'u bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası yakalanan Özkalaycı tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da iki grup arasında çıkan kavgada, Ramazan Batur'u (45) bıçaklayıp öldüren Efe Özkalaycı (22), tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Olay, Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Zafer Sokak'taki Balık Pazarı mevkisinde meydana geldi. Sokakta karşılaşan D.B. ile Efe Özkalaycı arasında tartışma çıktı. Tarışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyüp, kavgaya dönüştü. Efe Özkalaycı, belinden çıkardığı bıçakla Ramazan Batur'u 4 yerinden bıçakladı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Ramazan Batur, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kavgada hafif yaralanan D.B., B.B., Ö.Ö. ve N.P. de çağırılan ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'KÜFRETTİĞİ İÇİN TARTIŞTIK'

Olaydan sonra kaçan Efe Özkalaycı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Özkalaycı, polisteki ifadesinde, "Olay gecesi ben D.B. ile yolda karşılaştım, alkollüydü bana küfretti. 'Abi küfretme' dedim. Tekrar küfredince aramızda tartışma çıktı ve tartışma daha sonra kavgaya dönüştü, bu olay meydana geldi" dedi.

Polisteki sorgusunun ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen Özkalaycı, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ 3-sayfa Güncel Çorlu Kavga Kaza Suç

Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

 Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istedi

Bahçeli o ipi istedi

 Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak

Öcalan çağrısı ortalığı karıştırdı! Üç partiden 32 vekil İYİ Parti'ye geçiyor
Narin Güran'ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı

Narin Güran'ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk'ün en sevdiği yemek nedir? Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? ATV Kuruluş Osman dizisi ne zaman, saat kaçta? Çarşamba günü tırnak kesilir mi? Çarşamba günü neden tırnak kesilmez? Kirli Sepeti dizisi final mi yapıyor? Kirli Sepeti dizisi neden final yapacak? Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir? İlk 4 madde değiştirilebilir mi? Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Tekin Temel öldü mü? Tekin Temel neden öldü? Tekin Temel kimdir? Tekin Temel kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 23 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 27 nerenin plakası? 27 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? TRT CANLI İZLEME LİNKİ | Galatasaray'ın maçı TRT'de mi? TRT kesintisiz, HD izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.